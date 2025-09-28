Hund biss Kleinkind (4) dreimal ins Gesicht

Hund fraß angeleint

Der Hund war angeleint und erhielt gerade in einem Futternapf sein Fressen, als die Vierjährige den Napf aufhob. Der Hund schnappte sofort nach ihr und biss dem Mädchen dreimal in das Gesicht biss. Das Kind erlitt dabei leichte Bissmarken. Sie wurde vom Team des Hubschraubers RK2 erstversorgt und anschließend in das Klinikum Kempten (Deutschland) geflogen.