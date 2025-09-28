SPÖ Burgenland: „Kickl vom Größenwahn befallen“

Kickl übte sich beim Parteitag, bei dem er mit knapp 97 Prozent als Obmann bestätigt wurde, in seiner Lieblingsdisziplin. Angriff mit markig-pathetischen Sprüchen auf die politischen Gegner.

„Kim Jong-un vom Neusiedler See“

Auch Hans Peter Doskozil, SPÖ-Chef des Burgenlandes, geriet ins blaue Visier. Kickl verunglimpfte den Landeshauptmann als „Kim Jong-un vom Neusiedler See“. Wohl in Anspielung auf die Wirtschaftspolitik im Burgenland. Dort vernahm man die Worte, und reagierte mit Bitternis.