Falsche Aussage reicht nicht für Verurteilung

„Vorsatz zur Wahrheit“

In der „ZiB 2“ am Mittwochabend hatte Kurz jedenfalls mehrfach betont, dass er mit dem „Vorsatz“, die Wahrheit zu sagen, im Juni 2020 zur Befragung im U-Ausschuss gegangen sei. Er hatte in dem Interview vor allem auch die Oppositionsabgeordneten im U-Ausschuss kritisiert, die bei der Befragung eine „bewusst aufgeheizte Stimmung“ erzeugt hätten.