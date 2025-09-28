443 Medikamente sind aktuell nicht lieferbar

In 95 Prozent der Fälle kann Ersatz gefunden werden

Die Lager seien dennoch gut gefüllt, heißt es von der Kammer, der Mangel sei weniger eklatant als in den vergangenen Jahren. Dennoch: Jedes fehlende Medikament führt zu Sorge bei Erkrankten. Und zu einem Mehraufwand für Apotheker. Die zwar in 95 Prozent der Fällen passenden Ersatz finden oder ihn auch in ihren Apotheken selbst herstellen können. Fehlt ein Medikament, sei man dennoch dem Ärger der Kunden ausgesetzt, was zu belastenden Situationen führe. Mitunter kommen jene an ihre Grenzen. Und es geht wertvolle Zeit verloren, die an anderer Stelle dringender benötigt würde.