FBI-Agenten nach Kniefall bei Demo 2020 gefeuert

Trumps politische Gegner im Visier

Dem Reuters-Bericht zufolge schätzen die drei Quellen, die anonym bleiben wollten, die Zahl der entlassenen Beamten auf 15 bis 22, wobei ein nicht näher bezeichneter Teil davon zu denjenigen gehörte, die von rechten Kommentatoren heftig kritisiert worden waren, weil sie während der Demonstration niederknieten.

„Wie Direktor Patel wiederholt erklärt hat, steht niemand über dem Gesetz“, teilte die FBIAA der Nachrichtenagentur AP mit. „Doch anstatt diesen Agenten ein faires Verfahren zu gewähren, hat Patel ihre Rechte ignoriert und damit erneut das Gesetz gebrochen.“