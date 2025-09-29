Vorteilswelt
Drama beim Ryder Cup

Irre US-Aufholjagd! Aber am Ende gewann Europa

Sport-Mix
29.09.2025 00:09
Shane Lowry sicherte Europas Sieg.
Shane Lowry sicherte Europas Sieg.(Bild: AFP/HARRY HOW)

Amerikas Team schnupperte in New York noch an der ganz großen Ryder Cup-Sensation. Am Ende gewann aber Europa mit 15:13. Die Titelverteidigung sicherte Shane Lowry mit einem halben Punkt. 

0 Kommentare

Europa hatte beim Ryder Cup in New York vor den abschließenden zwölf Einzeln souverän 11,5:4,5 geführt. Doch der Sonntag geriet dann noch zur ganz großen Zitterpartie. Die Amerikaner legten eine sensationelle Aufholjagd hin, gewannen ein Match nach dem anderen.

Österreichs Golfstar Sepp Straka (re.) verlor sein Ryder Cup-Einzel gegen JJ Spaun.
Österreichs Golfstar Sepp Straka (re.) verlor sein Ryder Cup-Einzel gegen JJ Spaun.(Bild: AFP/CARL RECINE)

Dramatische Niederlagen
Justin Rose und Rory McIlroy verloren dramatisch. Matthew Fitzpatrick, der schon fünf Löcher in Führung gelegen hatte, kam gegen einen unglaublichen Bryson DeChambeau gerade noch zu einem halben Punkt. Sepp Straka war nach früher Führung am Ende gegen JJ Spaun chancenlos. Nur der Schwede Ludvig Aberg gewann sein Einzel. Als die Partie komplett auf der Kippe war, sicherte Shane Lowry gegen Russell Henley ein Unentschieden. Damit hielt Europa bei 14 Punkten, das reichte zur Titelverteidigung.

Shane Lowry war nach seinem halben Punkt, der die Titelverteidigung sicherte, völlig losgelöst.
Shane Lowry war nach seinem halben Punkt, der die Titelverteidigung sicherte, völlig losgelöst.(Bild: AP/Matt Slocum)

Lowry weinte hemmungslos
Später holten Tyrrell Hatton und Robert McIntyre jeweils noch einen halben Punkt. Am Ende gewann Europa 15:13. Lowry weinte hemmungslos vor Glück, stammelte in die TV-Kameras: „Ich kann nicht glauben, dass der Putt rein ist. Der Ryder Cup bedeutet mir alles. Dieser Bewerb ist für mich noch größer als mein Sieg bei den British Open in Portrush vor den eigenen Fans. Es war so brutal da draußen. Es war die härteste Zeit meines Lebens.“

Als einziger Europäer gewann Ludvig Aberg am Sonntag sein Einzel.
Als einziger Europäer gewann Ludvig Aberg am Sonntag sein Einzel.(Bild: AFP/JAMIE SQUIRE)

„Es wurde immer lauter“
Ludvig Aberg, der zweite große Held, meinte: „Es war wirklich heftig. Es wurde immer lauter, man konnte die Umgebung immer mehr fühlen.“ Die USA legten beinahe das größte Comeback in der Ryder-Cup-Geschichte hin. Bei den bisher imposantesten Aufholjagden wurde zweimal ein Rückstand von vier Punkten aufgeholt. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, der im Gigantenduell Rory McIlroy schlug, sagte: „Ich bin echt müde, aber stolz auf den Kampf, den wir geliefert haben.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
