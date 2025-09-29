Irre US-Aufholjagd! Aber am Ende gewann Europa

Lowry weinte hemmungslos

Später holten Tyrrell Hatton und Robert McIntyre jeweils noch einen halben Punkt. Am Ende gewann Europa 15:13. Lowry weinte hemmungslos vor Glück, stammelte in die TV-Kameras: „Ich kann nicht glauben, dass der Putt rein ist. Der Ryder Cup bedeutet mir alles. Dieser Bewerb ist für mich noch größer als mein Sieg bei den British Open in Portrush vor den eigenen Fans. Es war so brutal da draußen. Es war die härteste Zeit meines Lebens.“