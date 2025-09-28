Zoidl gewinnt zum dritten Mal nationale Rad-Liga!

Riccardo Zoidl hat sich am Sonntag zum dritten Mal zum Sieger der nationalen Rad-Liga „Road Cycling League Austria“ gekrönt!
Der Oberösterreicher musste beim großen Finale in Königswiesen dem Italiener Alexander Konychev im Zielsprint zwar den Vortritt lassen, durfte sich aber über den Gewinn der Gesamtwertung freuen. Bei den Frauen stand nach sechs absolvierten Rennen die Deutsche Lydia Ventker am obersten Podest.
Aschwanden gewann Frauen-Zielsprint
Diese machte es im Finale nochmals spannend. In der Schlussrunde attackierten die Tirolerin Therese Feuersinger und die Schweizerin Rahel Aschwanden. Letztere gewann schließlich den Zielsprint vor Feuersinger, Ventker kam als Dritte ins Ziel und rettete den zweiten Gesamtsieg nach 2022.
Das Männer-Rennen war geprägt von zahlreichen Fluchtversuchen und entwickelte sich zu einem echten Ausscheidungsrennen. In der letzten Runde gewann Routinier Zoidl die Bergwertung und setzte sich gemeinsam mit Konychev ab. Im Zielsprint hatte der Italiener letztlich die Nase vorne.
