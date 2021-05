Tiroler Ärztekammer drängt auf Impfung an Schulen

Die Tiroler Ärztekammer drängt angesichts der Rückkehr zum Präsenzbetrieb an den Schulen am kommenden Montag auf die Durchimpfung aller, die sich in den Schulgebäuden aufhalten - vor allem auch der Schüler, für die ein Covid-Impfstoff zugelassen ist. Jugendliche ab 16 Jahren, für die auch ein Impfstoff zugelassen ist, müssten „mit höchster Priorität“ geimpft werden, hieß es in einer Aussendung am Freitag.