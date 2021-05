Pkw in Brand: Flammeninferno auf Brennerautobahn

Der 42-Jährige aus Wörgl war gegen 1.15 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als sein Pkw kurz nach der Hauptmautstelle Schönberg plötzlich in Flammen aufging. „Der Lenker sowie die anderen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand der Pkw bereits in Vollbrand“, heißt es vonseiten der Polizei.