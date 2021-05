Nur ein Sieg lässt den EM-Traum leben

Siegen oder fliegen! Die Rechnung ist für Österreichs Volleyball-Nationalteam relativ einfach. Geht es heute (17.35) im Grazer Sportpark gegen Spanien schief, ist der EM-Traum geplatzt. „Das ist unser Spiel des Jahres!“, sagt Trainer Jan de Brandt. Beim ersten Qualifikationsturnier vergangenes Wochenende in Griechenland verlor man 1:3. „Wir haben unser Service, den Block und die Verteidigung an sie angepasst. Wir müssen über uns hinauswachsen. Schade, dass uns das Publikum dabei nicht helfen kann.“ Denn an den Sportpark hat das Team gute Erinnerungen - im Jänner 2019 besiegte man, getragen von 2500 Fans, in der EM-Qualifikation Albanien 3:0.