Ausreisetestpflicht für die Gemeinde Umhausen

Darüber hinaus gibt es die bereits bekannten Testmöglichkeiten im Bezirk Imst wie beispielsweise jene in der Screeningstraße Imst, in der MedAlp in Mils bei Imst, dem Antigen-Screeningzentrum in Sölden oder bei der niedergelassenen Ärzteschaft und Apotheken. Einen Überblick zum Testangebot gibt es unter www.tiroltestet.at.