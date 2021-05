VW Tiguan Allspace: Update wird nicht jeden freuen

Unverändert bleiben die Tugenden als Raumfahrzeug: In fünfsitziger Konfiguration bietet der Allspace 760 bis 1920 Liter Kofferraumvolumen, der Siebensitzer fasst 700 bis 1755 Liter. Die optionalen Sitze in Reihe drei sind wie die Rücksitzbank und -lehne in der zweiten Reihe umklappbar. Sie lassen sich bündig im Laderaumboden versenken und schaffen so eine ebene Ladefläche.