Drohnen-Pilotinnen nehmen in Oberwart Dienst auf

„Ich habe ihn gemacht, weil ich ihn sicher in meiner weiteren Berufslaufbahn brauchen kann“, so Lisa Achrainer. Anna Maria Konrad hat die Drohnen-Flugerlaubnis ebenfalls schon absolviert. Ihr gefällt besonders, dass auch ein Zertifikat für Premiere in der Ausbildung inkludiert ist. „Damit kann man gleich noch viel mehr mit den Aufnahmen anfangen, weil man lernt, wie man sie kreativ schneiden kann“, ist sie von dem Angebot begeistert.