Florianis retten Steinmarder aus Regen-Abflussrohr

Tierische Rettungsaktion am Dienstagabend im Tiroler Unterland: In Jenbach (Bezirk Schwaz) war ein kleiner Steinmarder in das Fallrohr einer Regenrinne gestürzt und hoffnungslos stecken geblieben. Nachdem die Hausbewohnerin klägliche „Schreie“ gehört hatte, alarmierte sie die Feuerwehr, die rasch zu Hilfe eilte.