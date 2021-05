Andrang auf Piks für Junge in Niederösterreich

Rückgang in Spitälern und „nur “ 115 neue Fälle

Hoffnungsvoll stimmt aber nicht nur die hohe Impfbereitschaft der jüngeren Landsleute – auch die täglichen Fallzahlen gehen weiterhin deutlich zurück. Lediglich 115 neue Erkrankungen wurden gestern eingemeldet. So wenige wie seit einigen Monaten nicht mehr. Erfreulich bleibt darüber hinaus auch die Entwicklung in den Spitälern. Alleine während der vergangenen Woche ist die Gesamtzahl der Corona-Patienten in den NÖ-Kliniken von 309 auf 227 Personen gesunken. So darf es weitergehen!