Motorrad-Lenkerin wegen Splitt in Kurve gestürzt

Am Sonntag gegen 8.55 Uhr war eine 38-jährige Villacherin mit ihrem Motorrad auf der Katschberg Straße (B99) von Lieserbrücke in Richtung Trebesing in einer aufgelockerten Kolonne unterwegs. „Nach einer scharfen Rechtskurve rutschte das Vorderrad auf dem Splitt aus, der am rechten Fahrbahnrand lag und sie prallte gegen eine Steinmauer“, berichtet ein Polizist.