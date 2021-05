Immobiliengeschäft boomt: Beton als Wertanlage

Das Immobiliengeschäft boomt, in Kärnten wurden laut einer Remax-Statistik im Vorjahr 10.537 Liegenschaften veräußert, erstmals wurde bei den Verkaufszahlen die fünfstellige Schallmauer durchbrochen. 1,68 Milliarden Euro wurden investiert. In den letzten fünf Jahren stiegen die Transaktionen um 31,6 Prozent an.