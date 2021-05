In Gespräch verwickelt und Brieftasche gestohlen

Auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in Klagenfurt, verwickelte am Samstag gegen 16.30 Uhr ein 29-jähriger Italiener einen 57-jährigen Klagenfurter in ein Gespräch und klopfte ihm dabei auf die Schulter. „Währenddessen zog der Italiener die Brieftasche aus der Gesäßtasche der Hose des Klagenfurters und flüchtete“, berichtet ein Polizist.