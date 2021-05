Schuldspruch für rabiaten Mühlviertler Zahnarzt

Misshandlungsvorwürfe

Nach einer Nacht in der Anhaltezelle warf der Mediziner zwei anderen Polizisten via Facebook unter anderem vor, sie hätten ihn misshandelt, ihm eine Pistole an den Kopf gehalten und auch gedroht, abzudrücken. Gegen beide wurde ermittelt, die Vorwürfe stellten sich jedoch als Lüge heraus.