Tirol: Stichproben-Kontrollen gegen „Impfdrängler“

Betriebliche Impfungen ab 17. Mai

Ergänzend zu den Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten und den Impfzentren starten die ersten betrieblichen Impfungen in Tirol am 17. Mai. In einem ersten Schritt stehen rund 2500 Impfdosen für besonders exponiertes und eigens bekannt gegebenes Schlüsselpersonal zur Verfügung, hieß es. Rund 140 Unternehmen haben sich für die betrieblichen Impfungen angemeldet, 7000 Personen sind aktuell für eine Impfung in ihrem Betrieb vorgemerkt.