WKO zeigt Jugendlichen Unternehmen per VR-Brille

Schnuppern mit der Virtual-Reality-(VR)-Brille - das soll Jugendlichen einen Einblick in unterschiedliche Lehrberufe geben. Das neue Tool soll in den Berufsinformationszentren, in Schulen oder auf Messen getestet werden können. Junge Leute sollen so einen „Live-Eindruck“ von einem Job bekommen, „ganz spielerisch“, sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Dienstag bei der Vorstellung des Tools.