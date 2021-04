Pkw prallte gegen Lkw: 46-Jährige schwer verletzt

Eine 46-Jährige lenkte ihren Pkw gegen 11 Uhr auf der Rohrer Landesstraße L248 in Berndorf und wollte bei der Einmündung in die Berndorfer Landesstraße L201 nach links in Richtung Feldbach einbiegen. Dabei kollidierte die Lenkerin aus unbekannter Ursache mit einem aus Feldbach kommenden Lkw. Die Frau aus Slowenien wurde schwer verletzt ins LKH Feldbach eingeliefert.