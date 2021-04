Kennt den Verdächtigen: Maurer reagiert auf Mord

Maurer reagierte damit auf die schreckliche Bluttat am Donnerstagabend in einem Gemeindebau in Wien-Brigittenau. Vermutlich aus rasender Eifersucht griff ein 42-Jähriger in der Nacht auf Freitag zur Waffe und tötete seine Ex-Lebensgefährtin (35). Bei dem Festgenommenen handelt es sich offenbar um den „Bierwirt“, der gegen Maurer rund um obszöne Nachrichten im Web prozessierte.