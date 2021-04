Ministerin kämpft nach Frauenmord mit den Tränen

„Bierwirt“ soll Opfer in den Kopf geschossen haben

Bei der Bluttat in Wien-Brigittenau soll am Donnerstagabend gegen 20 Uhr der aus den Medien bekannte Gastronom im Winarsky-Hof in einer Wohnung auf der Stiege 17 seine Ex-Partnerin mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt, dürfte der Frau in Kopf und Fuß geschossen haben - das Opfer erlag wenige Stunden nach dem Angriff seinen Verletzungen.