Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geld für Ausbildung

Stadt erleichtert Frauen Einstieg in Arbeitsmarkt

Wien
11.08.2025 16:29
Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Finanzstadträtin Barbara ...
Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Finanzstadträtin Barbara Novak – alle von der SPÖ.(Bild: Zwefo)

Wienerinnen ohne Ausbildung sind besonders oft und lange arbeitslos. In einem Pilotprojekt will die Stadt ein Zeichen setzen. 

0 Kommentare

Wien bringt jetzt die „Frauenstiftung“ auf Schiene – ein maßgeschneidertes Programm für 100 Frauen ab 25 Jahren ohne Berufsabschluss, viele davon nach Kinderpausen. Es umfasst Berufsorientierung, Ausbildung und eine finanzielle Unterstützung. Ziel ist es, Frauen möglichst rasch wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dazu werden individuelle Ausbildungsprogramme entwickelt. Oder: „Präzisionsmedizin für den Arbeitsmarkt“ – wie Finanzstadträtin Barbara Novak das Projekt beschreibt. Budgetiert sind rund 1,7 Millionen Euro; je nach Weg dauert die Qualifizierung 18 Monate bis zu drei Jahre. Ziel sind reguläre Abschlüsse mit echter Jobperspektive.

Frauen ohne Abschluss deutlich länger arbeitslos
Die Ausgangslage ist ernst: Im Juli waren 67.166 Frauen in Wien arbeitslos oder in Schulung – ein Anstieg um 8,4 Prozent zum Vorjahr. Besonders betroffen sind 22.344 Frauen mit höchstens Pflichtschulabschluss. In dieser Gruppe liegt die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei 182 Tagen. Ein Berufsabschluss senkt das Risiko deutlich. Genau hier setzt die Stiftung an. Das Programm wird laufend evaluiert, die Rekrutierung startet jetzt. „Wien versteht sich auch in diesem Bereich als Vorreiter bei Frauenthemen“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

So funktioniert die Unterstützung 
Nach Aufnahme in die Stiftung erhalten die 100 Frauen der Pilotphase die Leistungen (Arbeitslosengeld) vom Arbeitsmarktservice und zusätzlich 300 Euro pro Monat vom waff, der auch die Asbildungskosten trägt. „Entscheidend ist die Begleitung bis zum Ende – nicht beim Kursende aufzuhören, sondern bis zum Jobeinstieg dranzubleiben“, so waff-Geschäftsführer Marko Miloradović. Inhaltlich priorisiert die Stadt Felder mit hoher Anschlusschance – Daseinsvorsorge, Gesundheits- und Klimaberufe. „Da gibt es sehr gute Perspektiven“, heißt es aus AMS und waff übereinstimmend.

Zitat Icon

Die Frauenstiftung bietet ein Paket: gesicherte AMS-Leistungen, 300 Euro waff-Zuschuss und die Übernahme sämtlicher Ausbildungskosten.

Marko Miloradović, waff

Bild: Zwefo

Warum Wien hier jetzt mehr Druck macht
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rahmt die Stiftung in eine größere Strategie ein: Mehr Beschäftigte senken Sozialkosten und stützen den Konsum – eine doppelte Entlastung in Zeiten knapper Budgets. Wien habe 2023 als einziges Bundesland die Wertschöpfung gesteigert (+2,2 Prozent auf gut 120 Milliarden Euro), für 2024/25 werde erneut Wachstum erwartet. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der Frauenstiftung mehr Frauen in qualifizierte Berufe bringen – und damit auch den Wirtschaftsstandort stärken“, so Ludwig. 

Zitat Icon

Der entscheidende Hebel gegen Arbeitslosigkeit ist ein Berufsabschluss – dieser senkt das Risiko arbeitslos zu werden um rund zwei Drittel.

Winfried Göschl, AMS Wien

Bild: Zwefo

Mehr Spielraum
So will Bürgermeister Michael Ludwig die Wirtschaft ankurbeln

Das Rathaus legt den Herbst politisch auf die Wirtschaft aus. Die Begründung ist sachlich-nüchtern: Beschäftigung schafft finanziellen Spielraum, dämpft Arbeitslosenkosten und füllt die Kassen über Konsum und Unternehmensinvestitionen. „Wir legen unseren Fokus voll auf Wirtschaftswachstum“, so Bürgermeister Ludwig. Die Offensive fußt auf drei Säulen.

  • Erstens der Kongresstourismus, wo die durchschnittlichen Ausgaben von Besuchern über jenen anderer Touristen liegen.
  • Zweitens die Life-Sciences-Industrie: Während die Industrie österreichweit 2024 rückläufig war, legte sie in Wien zu – getragen von Pharma und Exporten. Auch zur konjunkturellen Großwetterlage äußert sich der Bürgermeister – etwa zu möglichen US-Zöllen. Europa müsse Abhängigkeiten reduzieren.
  • Drittens Zukunftstechnologien und Energie: Von der Sonnenstrom-Offensive über Geothermie bis zur Abwärmenutzung großer Rechenzentren. Herzstück der Pläne ist die Bewerbung um eine europäische „AI-Gigafactory“ – Hochleistungsrechenzentren zur Entwicklung großer KI-Modelle.

Ludwig: „Das wäre eine infrastrukturelle Vorleistung, die weitere Betriebe anzieht und Arbeitsplätze schafft.“ 

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
20° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
19° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
18° / 27°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
18° / 28°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
17° / 28°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
205.824 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
147.595 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1064 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Wien
Geld für Ausbildung
Stadt erleichtert Frauen Einstieg in Arbeitsmarkt
Ein Jahr bedingt
Zwölf Autos angezündet: „Hatte viele Sorgen“
Schwerer Raubüberfall
Jugendliche attackieren Mann (43): Schuss fällt
Von Supermarkt genervt
Bombendroher nannte am Telefon seinen Namen
Gefährliche Waren
Zoll zieht doppelt so viele Produkte ein wie 2024
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf