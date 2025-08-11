Stadt erleichtert Frauen Einstieg in Arbeitsmarkt

Frauen ohne Abschluss deutlich länger arbeitslos

Die Ausgangslage ist ernst: Im Juli waren 67.166 Frauen in Wien arbeitslos oder in Schulung – ein Anstieg um 8,4 Prozent zum Vorjahr. Besonders betroffen sind 22.344 Frauen mit höchstens Pflichtschulabschluss. In dieser Gruppe liegt die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei 182 Tagen. Ein Berufsabschluss senkt das Risiko deutlich. Genau hier setzt die Stiftung an. Das Programm wird laufend evaluiert, die Rekrutierung startet jetzt. „Wien versteht sich auch in diesem Bereich als Vorreiter bei Frauenthemen“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaál.