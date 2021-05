„Insurmountable“: Wer bezwingt die Todeszone?

Im Adventure-Roguelike „Insurmountable“ des Berliner Entwicklerstudios ByteRockers‘ Games können sich PC-Gamer ab sofort im Bergsteigen üben. Während andere Genre-Vertreter den Fokus auf actionreiches Gameplay und Kämpfe legen, will „Insurmountable“ mit taktischen Entscheidungen, strategischem Ressourcenmanagement und dem Überlebenskampf in der Natur punkten. Jeder Run sei anders und zwinge die Spieler immer wieder, Entscheidungen zu treffen, um zu überleben, so der Entwickler in einer Mitteilung. Wer scheitert, beginnt demnach ohne Items, Skills und XP wieder am Fuß eines neuen Berges mit neuen Events und Herausforderungen.