Markus Schopp: Bleibt er oder zieht er weiter?

Wenn man in Hartberg von einem Fußball-Märchen spricht, dann ist das keine Plattitüde. Es ist die Geschichte eines Underdogs, der sich etabliert hat. Und das gefällt. Die Fragen, die sich nun aber auch ein Markus Schopp stellt: Was will ich jetzt? Wohin kann die Reise mit Hartberg noch gehen? In den nächsten Tagen will der Cheftrainer entscheiden, was er künftig machen will, ob er noch ein Jahr bleibt oder weiterzieht