Steirer (18) stahl Goldbarren von Auftraggeber

Der junge Steirer half Anfang April bei Malerarbeiten in einem Einfamilienhaus. In einem unbeobachteten Moment stahl er aus einer Handkasse, die sich im Schlafzimmer befand, mehrere Goldbarren. Gemeinsam mit einem 18-jährigen Bekannten - wie der Verdächtige ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz - verkaufte er das Diebesgut gewinnbringend in Graz.