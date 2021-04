Schützenhöfer: „Gerhard war ein Lebensmensch“

Gerhard war ein genialer Vordenker und Querdenker in bester steirischer Tradition, der sich da und dort auch selber im Wege stand. Er hat verkrustete Strukturen aufgebrochen, die ÖVP gesellschaftspolitisch wachgerüttelt und den Finger in offene Wunden gelegt. Er hat sich dabei auch selber nicht geschont und so ist es im Laufe seines Politikerdaseins auch zu persönlichen Blessuren gekommen, die ihm menschlich zu schaffen machten. Er war ein verletzlicher, sensibler Mensch, dem mancher Vorgang und manche Ungerechtigkeit in der Seele wehgetan haben.