Homeoffice: „Nährboden für Angriffe aus dem Netz“

„Das Bundesministerium für Inneres (BMI) hat im März 2021 erste Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität in Österreich im Jahr 2020 veröffentlicht. Diese lassen sich einem klaren Satz zusammenfassen: Während die Gesamtkriminalität signifikant zurückgeht - minus 11,3 Prozent -, steigt die Cyberkriminalität dramatisch an - plus 26,3 Prozent. Dies bestätigt einen schon über mehrere Jahre auffallenden Trend des spürbaren Anstiegs von Cyberkriminalität - 2020 verstärkt durch den Digitalisierungsturbo in Zeiten der Pandemie“, so KSÖ-Präsident Erwin Hameseder.