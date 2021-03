„Der Hendldieb wird zum Opfer der Digitalisierung“

Kriminalität ins Internet verlagert

Die Kriminalität habe sich im Vorjahr klar verändert, so Nehammer. Die klassische Kriminalität - wie etwa der Einbruchsdiebstahl - habe sich dabei deutlich verlagert und sei dabei auf einen historischen Tiefstand gesunken. So gab es im vergangenen April etwa fast ein Drittel weniger Kriminalität als im Vergleich zum Vorjahr. Dafür haben sich die Delikte mehr in Richtung Online-Betrug verlagert, erklärt der Innenminister. In diesem Bereich gibt es ein Plus von über einem Viertel.