Facebook und Gucci gehen gegen Produktpiraten vor

Der Einsatz des Gucci-Teams zum Schutz geistiger Eigentumsrechte führte allein im Jahr 2020 zur Entfernung von mehr als vier Millionen gefälschter Produktanzeigen online auf verschiedenen Plattformen, zur Beschlagnahmung von 4,1 Millionen gefälschter Produkte und zur Deaktivierung von 45.000 Websites, Accounts und Seiten in sozialen Netzwerken, heißt es in einer Mitteilung. „Diese Bemühungen zielen darauf ab, das kreative Erbe von Gucci zu bewahren und gleichzeitig die Kunden zu schützen, die in die Lage versetzt werden müssen, sich der Echtheit der Gucci-Produkte sicher zu sein und nicht zu riskieren, gefälschte Produkte zu kaufen“, hieß es.