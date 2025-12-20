„Gefahr beim Rodeln darf man nicht unterschätzen“

Kein Jagertee vor der Abfahrt

Um sicher durch die Wintersport-Saison zu kommen, rät der Experte zu einer frühzeitigen Vorbereitung. Man müsse sich körperlich fit machen und schon früh genug mit dem Aufwärmen anfangen. Die klassischen Gefahrenquellen seien zu schnelles Fahren, Kopfhörer oder auch Alkohol. „Der Jagertee hat Auswirkungen auf das Risikobewusstsein“, erklärt der Experte.