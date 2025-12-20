„Gefahr beim Rodeln darf man nicht unterschätzen“

Wintersaison bedeutet auch Unfallsaison. Dass das nicht so sein muss, erklärt der Experte Christian Schimanofsky: „Es beginnt mit der Vorbereitung“, erklärt er. Besonders unfallträchtig neben dem Skifahren sei das Rodeln …
Zwar bleibe der alpine Skisport laut dem Direktor vom Kuratorium für Verkehrssicherheit mit 21.000 Unfällen pro Jahr auf Platz 1, wenn es um Wintersport-Unfälle geht, aber auch das Rodeln sei nicht zu unterschätzen. „Dabei wird nämlich viel weniger ein Helm getragen“, erklärt Christian Schimanofsky. Das würde den Sport besonders gefährlich machen.
Kein Jagertee vor der Abfahrt
Um sicher durch die Wintersport-Saison zu kommen, rät der Experte zu einer frühzeitigen Vorbereitung. Man müsse sich körperlich fit machen und schon früh genug mit dem Aufwärmen anfangen. Die klassischen Gefahrenquellen seien zu schnelles Fahren, Kopfhörer oder auch Alkohol. „Der Jagertee hat Auswirkungen auf das Risikobewusstsein“, erklärt der Experte.
