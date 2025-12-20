Auner gewinnt zum zweiten Mal Parallel-Slalom

Von Erkrankung geschwächt

Besonders beachtlich ist seine Leistung, wenn man bedenkt, dass er krankheitsbedingt geschwächt an den Start gegangen war. Ab dem Startgate hätte er das ausblenden können. „Die Zeit zwischen den Runs und die Vorbereitung hat sich aber wie in Slow Motion angefühlt“, erläuterte Auner. Gute Leistungen auf Schweizer Boden sind für ihn etwas Besonderes, zumal auch „ein, zwei meiner besten Freunde da her kommen, die ich fast zu meiner Familie zähle“. 2024 hatte Auner am 21. Dezember in Davos triumphiert.