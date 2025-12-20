Zwei Drittel sehen das Arbeiten im Alter positiv

Auch Unternehmen können immens profitieren

Gerhard Drexel, langjähriger Chef und nun Aufsichtsratsvorsitzender bei SPAR Österreich und Professor an der Universität Innsbruck, widmete sich als Autor von „Irrtum Ruhestand“ dem Thema. Er sieht bei der erfahrenen Arbeitskraft über 60 häufig eine persönliche Motivation, aber auch eine strategische Ressource für Betriebe. „Individuell geht es darum, die späten Jahre mit neuem Sinn zu erfüllen und als Geschenk mit Wachstumschance zu sehen“, so Drexel. Er selbst managte seinen Übergang selbst, meinte aber, jede Firma könne diese Weiterentwicklung begünstigen und dadurch vom Schatz aus Wissen und Erfahrung profitieren.