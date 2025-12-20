Zwei Drittel sehen das Arbeiten im Alter positiv

Mit 65 Jahren alles hinwerfen und nur noch die Freizeit genießen? Bei einer Veranstaltung in Hall in Tirol ging es um längeres Verbleiben im Job und die Motive dahinter. Eine Befragung liefert konkrete und recht erstaunliche Antworten.
Die Bundesregierung macht das Arbeiten in der Pension – wie berichtet – nun lukrativer. Doch passen die Praxis in den Betrieben, die Motivation und die Gesundheit auch wirklich dazu?
Um diese und andere Fragen ging es beim Impulstag im Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) in Hall, dessen Forschungsarbeit von Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) gelobt wurde: „Die gewonnenen Erkenntnisse helfen, die Dynamik zwischen den Altersgruppen am Arbeitsplatz besser zu verstehen.“
Was sagen die Älteren selbst dazu?
Imma Baumgartner (AMZ) stellte eine aktuelle IMAD-Studie mit 400 Befragten (55 bis 75 Jahre) vor: „Rund zwei Drittel der Tirolerinnen und Tiroler zeigen eine positive Einstellung zum Arbeiten im Alter. Ein erheblicher Teil wäre bereit, auch im Pensionsalter weiterzuarbeiten.“ 40 Prozent stehen im Berufsleben, 13 Prozent davon wären bereits pensionsberechtigt. Rund 60 Prozent sind schon im Ruhestand, mehr als ein Viertel davon arbeitet weiter.
„Freude an der Arbeit“ als zentrales Motiv
Laut der Studie sind die Motive für eine längere Erwerbstätigkeit „die Freude an der Arbeit“, gefolgt von den Zielen, „gesund zu bleiben“ sowie den „Lebensstandard zu verbessern“. Gesundheitliche Gründe werden auch als größtes Hindernis für einen Job im Alter gesehen.
Auch Unternehmen können immens profitieren
Gerhard Drexel, langjähriger Chef und nun Aufsichtsratsvorsitzender bei SPAR Österreich und Professor an der Universität Innsbruck, widmete sich als Autor von „Irrtum Ruhestand“ dem Thema. Er sieht bei der erfahrenen Arbeitskraft über 60 häufig eine persönliche Motivation, aber auch eine strategische Ressource für Betriebe. „Individuell geht es darum, die späten Jahre mit neuem Sinn zu erfüllen und als Geschenk mit Wachstumschance zu sehen“, so Drexel. Er selbst managte seinen Übergang selbst, meinte aber, jede Firma könne diese Weiterentwicklung begünstigen und dadurch vom Schatz aus Wissen und Erfahrung profitieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.