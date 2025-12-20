Vorteilswelt
Studie präsentiert

Zwei Drittel sehen das Arbeiten im Alter positiv

Tirol
20.12.2025 17:00
Anpacken im Alter – für viele ist das kein Tabu.
Anpacken im Alter – für viele ist das kein Tabu.(Bild: Robert Kneschke – stock.adobe..com)

Mit 65 Jahren alles hinwerfen und nur noch die Freizeit genießen? Bei einer Veranstaltung in Hall in Tirol ging es um längeres Verbleiben im Job und die Motive dahinter. Eine Befragung liefert konkrete und recht erstaunliche Antworten.

Die Bundesregierung macht das Arbeiten in der Pension – wie berichtet – nun lukrativer. Doch passen die Praxis in den Betrieben, die Motivation und die Gesundheit auch wirklich dazu?

Um diese und andere Fragen ging es beim Impulstag im Arbeitsmedizinischen Zentrum (AMZ) in Hall, dessen Forschungsarbeit von Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) gelobt wurde: „Die gewonnenen Erkenntnisse helfen, die Dynamik zwischen den Altersgruppen am Arbeitsplatz besser zu verstehen.“

Was sagen die Älteren selbst dazu?
Imma Baumgartner (AMZ) stellte eine aktuelle IMAD-Studie mit 400 Befragten (55 bis 75 Jahre) vor: „Rund zwei Drittel der Tirolerinnen und Tiroler zeigen eine positive Einstellung zum Arbeiten im Alter. Ein erheblicher Teil wäre bereit, auch im Pensionsalter weiterzuarbeiten.“ 40 Prozent stehen im Berufsleben, 13 Prozent davon wären bereits pensionsberechtigt. Rund 60 Prozent sind schon im Ruhestand, mehr als ein Viertel davon arbeitet weiter.

„Freude an der Arbeit“ als zentrales Motiv
Laut der Studie sind die Motive für eine längere Erwerbstätigkeit „die Freude an der Arbeit“, gefolgt von den Zielen, „gesund zu bleiben“ sowie den „Lebensstandard zu verbessern“. Gesundheitliche Gründe werden auch als größtes Hindernis für einen Job im Alter gesehen.

Lesen Sie auch:
Es macht Sinn, sich über Pensionsmodelle genau zu informieren.
Was 2026 anders wird
Die Altersteilzeit geht, und die Teilpension kommt
09.12.2025
Nach zähem Ringen
Arbeiten in der Pension: Einigung auf Freibetrag
16.12.2025
Weichen sind gestellt
Diese Steuer-Zuckerln gibt es für die Pensionisten
17.12.2025

Auch Unternehmen können immens profitieren
Gerhard Drexel, langjähriger Chef und nun Aufsichtsratsvorsitzender bei SPAR Österreich und Professor an der Universität Innsbruck, widmete sich als Autor von „Irrtum Ruhestand“ dem Thema. Er sieht bei der erfahrenen Arbeitskraft über 60 häufig eine persönliche Motivation, aber auch eine strategische Ressource für Betriebe. „Individuell geht es darum, die späten Jahre mit neuem Sinn zu erfüllen und als Geschenk mit Wachstumschance zu sehen“, so Drexel. Er selbst managte seinen Übergang selbst, meinte aber, jede Firma könne diese Weiterentwicklung begünstigen und dadurch vom Schatz aus Wissen und Erfahrung profitieren.

