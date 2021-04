So viel Freizeit verbringen wir vor dem Bildschirm

Wie viel Zeit verbringen Menschen in ihrer Freizeit vor dem Bildschirm? Der Online-Optiker Mister Spex wollte es wissen und hat dafür die Bildschirmzeiten von 25 OECD-Länder ausgewertet. Erfreuliches Ergebnis für die Augen hierzulande: Zusammen mit den Schweizern verbringen die Menschen in Österreich insgesamt die wenigste Zeit vor Fernseher, Smartphone & Co.