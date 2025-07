Fix! Ronaldo verpasst Testkick in Saalfelden

Die Tickets für die Partie zwischen dem saudischen Top-Klub Al-Nassr und dem Viertligisten St. Johann i. T. waren binnen weniger Minuten vergriffen. Auf dem Schwarzmarkt wurden immer wieder Eintrittskarten zu horrenden Preisen angeboten. Das Stadion, in dem sonst der FC Pinzgau in der Regionalliga spielt, platzte dennoch aus allen Nähten und auch rund um das Gelände erhaschten sich einige Fans von den Hängen aus eine Sicht auf den Platz. Für einen Dämpfer vor der Partie sorgte der Wüstenklub dann aber, als die Anreise ohne den großen Superstar stattfand. Ronaldo trainierte am Vormittag noch mit dem Team, stieg allerdings nicht in den Bus. Keine Spur vom Milliardenmann! Viele teils weit angereiste Anhänger des fünffachen Ballon-d’Or-Gewinners wurden bereits früh enttäuscht. Immerhin: Ex-Bulle Sadio Mane steht am Fuße des Steinernen Meeres in der Startelf.