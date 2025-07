Pflegekraft stürzte ab, Nachbarn hörten Schreie

Schwere Verletzungen an Hüfte und Bein

Dabei brach plötzlich die alte Holzleiter unter ihm zusammen, der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hüfte und am Bein zu. Hinter der von innen verriegelten Haustür war er gefangen und konnte sich nicht selbst befreien. Nachbarn hörten die lauten Hilferufe des Verletzten und alarmierten sofort Feuerwehr, Rettung und Polizei.