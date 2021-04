Ausreisetests für das Großarltal und Straßwalchen

Wie in Salzburg schon üblich, wird durch die kleinräumigen Maßnahmen versucht, eine weitere Ausbreitung des Virus auf die Bezirke zu verhindern. In der Zeit bis zum 2. Mai wird zudem das Test-Angebot in den Gemeinden Großarl und Straßwalchen ausgeweitet. Von der Testpflicht sind geimpfte Personen nicht ausgenommen.