„Die schwierigste Phase für die Kinos kommt erst“

Wir stellen uns auf ein sehr schwieriges Jahr ein. Bis sich der Kinomarkt erholt hat, wird es in jedem Fall noch viele Monate dauern", ist sich Megaplex-Chef Mario Hueber, der den beliebten Standort in der PlusCity in Pasching betreibt, sicher. Denn auch wenn die Kinos nun ab 19. Mai wieder öffnen dürfen, bringen nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen wie Testpflicht, Abstände oder Masken zusätzliche Hürden mit sich.