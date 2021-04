Mega-Partys am Innufer, als gäbe es kein Corona

Was das heurige Corona-Jahr mit dem vergangenen verbindet, ist, dass sich die Geschichte wiederholt. Stichwort: Corona-Partys. Immer wieder im Fokus: das sogenannte Sonnendeck am Innufer direkt hinter der Innsbrucker Hauptuniversität. Am Samstag fanden wieder mehrere ausgelassene Feiern statt. Aber nicht nur dort. Die Polizei verteilte Anzeigen.