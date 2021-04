Tiroler Polizei löste große Party am Innufer auf

Rund 200 Personen feierten am Samstag eine Outdoor-Party am Innufer in Ampass, dazu hatten sie eigens ein Mischpult und eine Bar eingerichtet. Bei Eintreffen der Polizei gegen 22 Uhr machte sich der Großteil aus dem Staub. Es konnten dennoch einige Anzeigen erstattet werden, zudem konfiszierten Beamte eine Bassbox, ein Stromaggregat und einen Akkuschrauber.