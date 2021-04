Partyszene erwacht: Aktion scharf gegen Feierwut

Polizeieinsätze in Linz und Innsbruck

Am Wochenende rückten die Sicherheitsbehörden deshalb gleich zu mehreren spektakulären Einsätzen aus. So musste in Linz der Donaustrand bis zum Jahrmarktgelände von zehn Funkwagen wegen Menschenmassen geräumt werden. Ebenso in Innsbruck die Innpromenade beim Sonnendeck. Zudem hagelte es ebenfalls in Tirol nahe Hall Anzeigen bei einem weiteren illegalen Treffen nahe einem Baggersee mit bis zu 200 Gästen samt Bar und einer eigenen an einem Notstromaggregat hängenden Musikanlage.