Gebackene Rote Rübe und gefüllter Kabeljau

Zutaten Hauptspeise:

Gefüllter Kabeljau in Spinatblättern: 1 Kabeljau Filet á 300g.

Füllung: 80g Kabeljau Filetabschnitte, 80g große Blattspinatblätter, 20g Sahne, 20g Eiweiß, Zitronenzeste, Salz, Pfeffer, Cayenne Pfeffer

Zubereitung: Das Kabeljaufilet auf beiden Seiten leicht einsalzen und 15-20 Minuten ziehen lassen, dadurch wird es nicht nur gewürzt, sondern auch etwas kompakter. Für die Füllung alle restlichen Zutaten, bis auf den Blattspinat, in einen Mixer geben - (am besten eiskalt um eine Gerinnung des Eiweißes zu verhindern) - und zu einer glatten Farce mixen. Optional durch ein Sieb streichen. Die Spinatblätter in Salzwasser kurz überkochen und anschließend in Eiswasser abschrecken. Die Blätter überlappend zwischen 2 Küchentücher legen und flach drücken.Das Kabeljaufilet mit einem Papier trockentupfen. Das Filet der Breite nach halbieren (nicht ganz durchschneiden, Schmetterlingsschnitt) und mit der Farce füllen. Nochmals mit etwas Salz, Pfeffer und Zitronenzeste auf allen Seiten würzen und in die Spinatblätter einschlagen. Anschließend für 8-10 Minuten dämpfen, oder in Frischhaltefolie einwickeln und siedendem Wasser (circa 85°C) 8-10 Minuten pochieren.