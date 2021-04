FPÖ-Lockdown

Es ist der erste Gedanke, der sich aufdrängt, wenn man hört, dass sich die FPÖ heute mit 400 Teilnehmern in der Messe-Halle zum Landesparteitag trifft: Was, die haben noch so viele Leute? Wo nimmt die 7-Prozent-Partei die her? Musste Parteichef Dominik Nepp Komparsen einstellen, wie die Filmemacher bei „Herr der Ringe“? Und wo rekrutiert man die?