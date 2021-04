Gebt den Pflegehelden endlich einen Corona-Bonus!

Wie Irena Udrić leisten Zehntausende Pflegende in der Hauptstadt seit über einem Jahr Herausragendes. Auf den Intensivstationen kämpfen sie täglich um Leben und halten Sterbenden die Hand. In dem Einsatz müssen sie den Spagat schaffen, sich um ihre eigenen Familien und Kinder zu kümmern. Viele schaffen es nicht und verlassen den Job. Dabei werden laut der Stadt Wien bis 2030 alleine in der Langzeitpflege 9000 zusätzliche Kräfte benötigt.