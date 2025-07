Wieder nichts! SK Rapid verliert Poker um Jensen

Rund eine Woche trennt Rapid noch vom ersten Pflichtspiel der neuen Saison, am Donnerstag erfahren die Hütteldorfer, wer der Gegner in der zweiten Quali-Runde der Conference League sein wird. Decic hat vor dem Retourspiel beim nordmazedonischen Klub Sileks Kratovo die besseren Karten, die Montenegriner gehen mit einem 2:0-Polster in das zweite Duell.