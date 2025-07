Kein Freund  und Helfer

Denn die Realität erschreckt: Polizisten, die mir kollegial verbunden sind, schlagen Alarm, weil Ausbildungen für Rekruten fehlen und Kurse verschoben werden. Menschen, die in den Polizeidienst eintreten wollen, beklagen in Foren, dass Ausschreibungen zurückgezogen wurden. Von Aufnahmestopps in nahezu allen Bundesländern ist die Rede. Personalvertreter machen die Budgetsanierung dafür verantwortlich. Führungskräfte jammern hinter vorgehaltener Hand.