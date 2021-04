Hofer und Kickl demonstrieren Geschlossenheit

Sicherheitsvorkehrungen in Messehalle streng

Nepp hätte bereits im Vorjahr offiziell gekürt werden sollen, der erste Corona-Shutdown machte aber einen Strich durch die Rechnung. Nun wird der Parteitag trotz Pandemie nachgeholt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dabei streng. Rund 400 Delegierte sind dabei. Sie sitzen in größerem Abstand auf Einzeltischen und müssen während des Parteitags eine Maske tragen - was die Hausordnung der Messe vorschreibt, wie betont wird. Auch auf das übliche Buffet müssen die Teilnehmer verzichten. Sie fanden stattdessen Lunchboxen auf ihren Plätzen vor.