Lukaschenko: „Wenn ich erschossen werde, dann ...“

Polizei geht brutal gegen Demonstranten vor

In Weißrussland gibt es seit der von massiven Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im August 2020 Proteste gegen den autoritär regierenden Präsidenten. Nachdem in den ersten Monaten nach der Wahl wöchentlich Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen waren, verlor die Bewegung zuletzt an Zulauf.